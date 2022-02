In Valle ancora un decesso per covid

Un nuovo decesso per Covid-19, ma anche 127 guariti e 46 nuovi positivi. Sono questi i numeri della pandemia registrati nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta e riportati nel bollettino di aggiornamento diffuso quotidianamente dalla Regione, sulla base dei dati forniti dall'Usl ed elaborati dalla protezione civile regionale.



Gli attuali contagiati sono 1.664, di cui 1.631 sono in isolamento domiciliare. I ricoveri all'ospedale Parini di Aosta passano da 37 a 33. Di questi, 30 sono nei reparti Covid ordinari e tre, uno in meno di ieri, in Terapia intensiva. I tamponi effettuati nell'ultima giornata sono stati 922.

Continuano a scendere in Italia i parametri epidemiologici Covid-19 di incidenza ed Rt, come annuncia l'ultimo report dell'Iss

In particolare, l’incidenza si attesta questa settimana a 672 ogni 100.000 abitanti, rispetto ai 962 ogni 100.000 abitanti della settimana scorsa. Per quanto riguarda l'indice Rt medio calcolato sui casi sintomatici, nel periodo 26 gennaio-8 febbraio, è pari a 0,77, in diminuzione rispetto alla settimana precedente e al di sotto della soglia epidemica. Stesso andamento in calo - si legge nel report - per l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero, che si attesta a 0,79. Scendono anche ricoveri e intensive. Dal 10 marzo tornano le consumazioni in cinema e teatri. Sono 5,1 milioni i non vaccinati in Italia. "Noi stiamo piegando la curva del contagio. C'è stata una riduzione dei contagio, dobbiamo stare con i piedi per terra ma siamo in una fase diversa": lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza. "Siamo al 91 per cento delle persone che ha ricevuto la prima dose di vaccino", ha aggiunto il ministro