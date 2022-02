Aosta: Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022-2024

La raccolta delle osservazioni da parte di cittadini, organizzazioni di categoria, tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi e organizzazioni sindacali operanti nell’ambito territoriale di competenza, è prevista dal Piano nazionale anticorruzione (Pna) quale attività da espletare per le Amministrazioni in occasione dell’elaborazione del nuovo Piano.

La consultazione consentirà, dunque, di tenere conto delle osservazioni pervenute per la successiva elaborazione del P.T.P.C.T. 2022-2024 che dovrà essere approvato dal Comune di Aosta entro il 30 aprile 2022 nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di trasparenza e degli interventi per la prevenzione e il contrasto della corruzione.

Gli interessati possono trasmettere le osservazioni entro il 7 marzo 2022, utilizzando il modello pubblicato online insieme all’avviso che dovrà essere compilato in tutte le sue parti e corredato di copia di documento di riconoscimento in corso di validità, tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo protocollo@pec.comune.aosta.it oppure, qualora non in possesso di casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo di posta elettronica non certificata assistenzalegale@comune.aosta.it.

PER CONSULTARE IL PIANO