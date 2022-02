Aosta: Laurencet e Favre (Fi) preoccupati per lentezza amministrazione

"Se da una parte non possiamo che apprezzare l'apertura dimostrata dalla maggioranza con l'approfondimento in commissione sullo stato di attuazione degli interventi rientranti nel Bando Periferie, dall'altra non possiamo non dichiararci molto perplessi circa le tempistiche bibliche che si prospettano per la realizzazione dei progetti relativi al polo sportivo polifunzionale di regione Tzamberlet e al centro sportivo di località Montfleury". Paolo Laurencet e Renato Favre, consiglieri comunali di Aosta (Fi) commentano il tempi per gli interventi nel polo sportivo aostano.

Secondo i due consiglieri, i progetti "pagano anche le incertezze della giunta comunale, che nel giro di un anno ha cambiato tre volte posizione sulla riqualificazione dell'area del palaghiaccio di Aosta, passando dal project financing al leasing in costruendo per finire con la 'supposizione' della costruzione di un nuovo impianto, peraltro su terreni tuttora vincolati dall'accordo di programma con la Regione per la realizzazione della scuola polmone".

I consiglieri di Forza Italia in Comune ad Aosta, Paolo Laurencet e Renato Favre, vice presidente dell'Assemblea cittadina aggiungono: "Per quanto riguarda l'intervento di riqualificazione del Montfleury, l'attuale giunta ha, anche in questo caso, cambiato repentinamente idea, abbandonando il progetto originario per proporne uno nuovo, ancora tutto da predisporre, senza però spiegare modalità di coesistenza di una grande struttura privata nel bel mezzo del futuro centro sportivo comunale e modalità di superamento delle oggettive interferenze sull'area costituite dall'attiguo deposito carburanti. Insomma, anche in vista della sfida del PNRR che ci attende, l'auspicio è che ci sia d'ora in avanti un vero e proprio cambio di passo, altrimenti le risorse che potremmo potenzialmente ottenere rischiano di essere messe a terra a tempo ormai scaduto".