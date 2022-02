Fénis récompense ceux qui se rendent au travail en vélo

Boudza-té, dépêches-toi. En patois valdôtain, c'est une façon de dire pour indiquer ceux qui sont en retard ou ceux qui n'ont pas envie de se lever du canapé. En quelques années, ces mots sont devenus le synonyme de ceux qui choisissent de se rendre au travail en vélo, en réduisant ainsi la pollution du trafic, de l'environnement et du bruit, et en améliorant leur santé.



La Commune de Fénis, vu le succès de l'initiative en 2021, a confirmé le projet Boudza-té pour l'année 2022, qui débutera le 15 mars et durera jusqu'au 15 novembre. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au lundi 7 mars; toutes les informations nécessaires sont sur le site https://www.comune.fenis.ao.it/it/archivio-notizie/boudza-te-2021/.



En 2021, les 17 adhérents au projet ont parcouru 9.044 kilomètres, ce qui correspond à une économie d'environ 977 kilogrammes d'émissions de dioxyde de carbone. Les participants ont reçu, au total, 1.864 euros en bons d'achat utilisables dans le commerce local et un certificat de participation.