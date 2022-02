Slitta al prossimo anno la fiera di Aosta ‘Maison&loisir’

'Maison&Loisir', la fiera dell'abitare di Aosta, si prende un altro anno di pausa: l'organizzazione ha deciso di fissare sin d'ora l'appuntamento per il prossimo anno che sarà dal 27 aprile al 1° maggio: "Abbiamo ricostituito il gruppo di lavoro, stiamo mettendo insieme nuove idee progettuali e ci siamo dati come obiettivo quello di confezionare una Maison&Loisir unica, straordinaria, tecnologica, all'avanguardia, capace di coniugare i bisogni dei visitatori e le offerte degli espositori" dice Diego Peraga, ideatore e organizzatore della fiera con la ProjExpo srl.



"Per farlo - aggiunge Peraga - abbiamo però bisogno di tempo, di certezze, di normalità e di pubblico, del grande pubblico che ha contraddistinto tutte le edizioni del salone dell'abitare e sarebbe azzardato immaginare una fiera già la prossima primavera. Se da un lato è incontestabile che il mercato della casa sia ripartito, dall'altro è altrettanto vero che ci stiamo muovendo in un contesto ancora caotico e confuso. E le incertezze che caratterizzano l'attività di Projexpo, società organizzatrice, sono le stesse che riguardano i nostri espositori, ai quali non sarebbe corretto chiedere uno sforzo economico e organizzativo in questo momento. Le esperienze di altre fiere di settore nel nord ovest lo hanno confermato".



"Dopo un giro di telefonate con chi ha collaborato negli anni a Maison&Loisir, - commenta Miriam Ghigo, direttrice commerciale del salone - le idee hanno iniziato a viaggiare veloci e, come era avvenuto per la prima edizione, abbiamo deciso di dare forma a un sogno che ci ha fatto tornare l'impazienza di metterci subito all'opera per creare qualcosa di nuovo per la Valle d'Aosta. Nei prossimi mesi avvieremo un percorso di confronto con gli storici espositori per progettare insieme a loro la nona edizione".



L'ultima edizione di Maison&Loisir, nel 2019, aveva fatto registrare il record di visitatori con 37.000 presenze in cinque giorni; erano stati allestiti 249 stand di tipologie diverse, dalla progettazione alle costruzioni, dall'artigianato alle finiture, dalla tecnologia al benessere, mentre il programma degli eventi comprendeva 136 incontri, tra seminari di architettura, conferenze su economia ed urbanistica, focus su ambiente e risparmio energetico, oltre ai tradizionali concerti serali.