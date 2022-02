La realtà aumentata spiegata agli studenti valdostani per stimolare il loro spirito imprenditoriale

Un tour per insegnare ai più giovani l'economia, l'imprenditoria e il marketing puntando su esperienze immersive rese possibili dalla realtà aumentata: è il calendario d’incontri, che sono anche spettacoli e percorsi formativi, ideato dall'autore Mario Acampa per stimolare lo spirito imprenditoriale nei più giovani. Si chiama 'Rendere possibile un'impresa... Impossibile' e coinvolgerà, a partire dal 21 febbraio, 2.500 studenti piemontesi e valdostani grazie al progetto Diderot di Fondazione Crt.



Le 'lezioni-spettacolo' saranno curate dalle divulgatrici scientifiche Viviana Laura Pinto, Flavia Foresto e Lara Mallamaci: i ragazzi si confronteranno con esperienze di successo, scoprendo gli strumenti utili a riprodurre la realtà aumentata. Il calendario comincia ad Asti il 21 febbraio alla scuola superiore Quintino Sella, passa in Val d'Aosta dalla scuola superiore Isiltp di Verrès il 7 marzo per poi chiudersi a Vercelli il giorno successivo.



"Fondazione Crt accompagna gli studenti nell'esplorazione delle nuove frontiere della realtà virtuale e della realtà aumentata: due tecnologie in cerca di sviluppatori ed esperti in grado di applicarne le potenzialità al servizio della società, dal settore medico e biomedico al mondo della cultura e dell'intrattenimento" ha dichiarato il presidente di Fondazione Crt Giovanni Quaglia che ha aggiunto: "E' sui banchi di scuola che le ragazze e i ragazzi iniziano a immaginare il proprio futuro".