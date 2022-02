L’AUTONOMIA VALDOSTANA E’ UN DIRITTO O UNA CONCESSIONE AI SUDDITI “INTRA MONTES ?”

Affrontiamo ora i temi legati agli avamposti culturali ed identitari della Valle d’Aosta ad iniziare dall’Università: quando nella riunione plenaria del Consiglio Comunale di Aosta, nella veste di Consigliere del Rassemblement Valdôtain, proposi (nel 1970) la creazione di un polo Universitario dedicato alle lingue con sede presso il Castello di Aymavilles mi risero in faccia: in Spagna dicono “asfaltar non est gubernar”, come ripeteva spesso il Senatore Renato Chabod.

Oggi parliamo dell’Università della Valle d’Aosta capace di proporre un ventaglio culturale e linguistico di tutto rilievo ed è un grande passo per la costruzione di una cittadinanza in grado di dialogare con il mondo. Seguono: l’attività meritoria del Brel – il Bureau Régional éthonologie et linguistique – che promuove lodevolmente il patrimonio culturale materiale ed immateriale della VDA, l’azione del Triangle de l’Amitié tra Aosta, Chamonix e Martigny, l’intensa attività della prestigiosa Fondazione Courmayeur della quale per anni sono stato Revisore dei conti ed infine il profilo dell’offerta turistica della Vallée che dovrebbe allineare la propria governance a quella esemplare del Trentino Alto Adige, che accorpa l’agricoltura ed i trasporti alla promozione turistica ed alla accoglienza del Territorio.

L’unico ad avere realizzato questo modello vincente – oggi abbandonato – è stato l’ex Presidente della Giunta Laurent Vierin mostrando di servire gli interessi della Comunità Valdostana. V’è, in conclusione, la proposta di creare un Centro Mondiale di Soccorso in alta quota ed una Scuola Internazionale di Alpinismo in collaborazione con l’Esercito Italiano, con le Guide e con i Medici del Soccorso Alpino: proposta intelligente, ma ignorata, quando si tratta di offrire all’alpinismo mondiale l’approdo significativo alle vette più alte d’Europa.

L’unico Assessore che ha avuto il coraggio di sfidare Cortina è stato Claudio Lavoyer che ha messo in campo una organizzazione turistica degna di nota.

Vale la pena di ricordare un vecchio proverbio Valdostano: “Pà de fin sensa fouà”, come dire che non c’è fumo senza fuoco; negli ultimi tempi, manca purtroppo il riverbero caloroso di una visione che riscaldi il futuro della Vallée, come aveva fatto l’ex Presidente Renzo Testolin.

L’UNIVERSITA’

Tornando alla lingue ed al loro insegnamento, l’Università della Valle d’Aosta dovrebbe essere valorizzata e potenziata con grande impulso verso le lingue Inglese, Francese, Tedesco per offrire un ventaglio culturale alloglotto assimilabile a quello in uso nella vicina Svizzera dove assumono piena cittadinanza l’Italiano, il Francese ed il Tedesco. Un popolo che parla più lingue, attinge a più culture e raggiunge vantaggi notevoli sul piano della conoscenza, dell’emancipazione culturale e della comunicazione globale, contribuendo al dialogo tra le genti della Terra che troppo spesso si parlano solo con le armi.

IL BREL

Veramente meritoria è l’attività del Bureau Régional éthnologie et linguistique per la promozione del patrimonio culturale materiale ed immateriale della Valle d’Aosta. Occorre però intensificare la promozione del francoprovenzale come misura di tutela della minoranza linguistica storica, così come previsto anche dalla legge 482/99: raggiungere il patois con l’attività teatrali, musicali, ludiche e glossari utili non solo a scoprire il dialetto parlato ma anche il territorio ed il suo uso nella vita di ogni giorno.

E’ importante custodire la memoria della comunità valdostana, salvandone la storia, la comunicazione, i reperti, i documenti cartacei e sonori, consentendo la più ampia accessibilità alle fonti per tutti i cittadini che in grande parte non sanno neanche di avere a portata di mano tesori che illuminano con il loro bagliore secoli di storia.

IL TRIANGLE DE L’AMITIE’ TRA AOSTA, CHAMONIX E MARTIGNY

Anche Associazioni importanti come quella del “Triangle de l’Amitié” dovrebbero poter ricevere un vero sostegno dalle Istituzioni sia per rinsaldare gli antichi legami con il Vallese e con la Savoia sia per contribuire allo sviluppo turistico con scambi frequenti e con legami più consistenti e duraturi in tutta la cintura del Mont Blanc arricchita dai trafori e dalle vie di comunicazioni intervallive: ricordo, ad esempio, la Via Francigena.

LA FONDAZIONE COURMAYEUR

Di assoluto rilievo, anche per la validissima produzione di collane dedicate alla montagna con tutte le ricadute e le analisi sull’economia montana, sulla sicurezza e sulle prospettive di salvaguardia ambientale, è l’operato della Fondazione Courmayeur, dove sono stato per alcuni anni revisore dei conti e dove ho potuto constatare un impegno di altissimo livello scientifico con contributi di esperti e di studiosi eccellenti: sarebbe utilissimo un forte sostegno a questo prestigioso sportello culturale per offrire nuovo impulso alla meritoria attività della Fondazione.

TURISMO E “TURISMI”

LA TERRA DEI PRODOTTI ED I PRODOTTI DELLA TERRA

Sul profilo dell’offerta turistica, la Valle d’Aosta ha tutti i requisiti per offrire una ospitalità di buon livello, anche perché il parco alberghiero è viepiù migliorato e decisamente più competitivo. La governance del turismo valdostano dovrebbe seguire l’esempio vincente del Trentino Alto Adige accorpando l’agricoltura ed i trasporti alla promozione ed alla accoglienza del territorio: obiettivo primario è quello di valorizzare la Terra dei prodotti ed i prodotti della Terra. Un passo in quella direzione è stato fatto dal presidente della Giunta Regionale Laurent Vierin, ma non è durato a lungo, perché lo sport preferito dei valdostani è quello di disfare il buon lavoro altrui per mettere una firma su nuovi cambiamenti oppure su modelli del passato.

Anche la soppressione delle Aziende di Promozione Turistica, che servivano ambiti territoriali omogenei e rilevanti, è un pessimo esempio di gestione dei processi di informazione, di accoglienza e di promozione perché priva il territorio di una presenza in grado di fortificare l’offerta variegata di una Regione come la Valle d’Aosta con tante opportunità di fruizione delle bellezze naturali e dei giacimenti culturali: le APT servono proprio per dare voce a più “turismi”, evitando l’appiattimento di una offerta monocorde e sbiadita.

Se da alcuni anni il Trentino Alto Adige vanta il primato del turismo montano, vorrà pur dire che siamo in presenza di un format vincente in grado di competere con tutte le località alpine di Europa, forte di una organizzazione che ha mantenuto le APT (Trento e Provincia) e le Aziende di Soggiorno Cura e Turismo (Bolzano e Provincia). Del resto se Comuni come Napoli e Capri hanno mantenuto le vecchie e gloriose Aziende di Soggiorno e raggiunto i vertici delle classifiche sui flussi, bisognerebbe riflettere, anche perché non è mai troppo tardi per servire la Valle d’Aosta, ponendola al riparo dalle ambizioni dell’Assessore di turno.

Tra gli Assessori che hanno fatto il bene per lo sviluppo turistico della Vda, rendendolo competitivo con altre famose località come Cortina, voglio ricordare Angelo Pollicini, Sergio Ramera, Liborio Pascale, Renato Faval, Claudio Lavoyer, Ugo Voyat, Laurent Vierin tutti molto impegnati e con risultati positivi. Va riconosciuto anche il forte impegno di Augusto Rollandin in favore del mondo agricolo valdostano, gravato da annose carenze e da mancati sostegni finanziari: Egli ha indubbiamente favorito il riscatto del mondo contadino che ha avuto solo le bricciole della già limitata Autonomia.

La Valle d’Aosta, tra l’altro, può vantare di essere il luogo dove si situano il Gran Paradiso, che è la montagna più alta d’Italia ed il Monte Bianco, che è la cima più alta d’Europa. I 4.000 che svettano nella piccola e meravigliosa Valle d’Aosta sono palestre naturali e monumenti che di per sé costituiscono un’attrazione unica da porre come irripetibile spettacolo da tutelare, evitando di trasformare la montagna in una periferia delle grandi città di Torino e di Milano come, purtroppo, sta già accadendo.