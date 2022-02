Riprendono le visite della Commissione medica locale per le patenti di guida

A partire dal 14 febbraio sono riprese le visite presso la Commissione medica locale patenti di guida e negli ambulatori di medicina legale sul territorio (Aosta e Donnas) che erano state temporaneamente sospese a causa della pandemia; i cittadini potranno prenotare le visite secondo le procedure usuali.



NUOVE MODALITA’ DI PAGAMENTO



Dal 14 febbraio anche tutti i pagamenti relativi ad operazioni sulle patenti dovranno essere effettuati tramite il sistema PagoPA. Tutti i pagamenti effettuati prima di tale scadenza saranno considerati validi fino al 31 marzo. Questi i link agli avvisi pubblicati sul Portale dell’automobilista nel quale sono riportati tutti i dettagli operativi relativi alle modifiche introdotte.



Il portale dell'Automobilista - Pagamenti PagoPA - PRATICHE PATENTI - Novità - Dettaglio News (ilportaledellautomobilista.it)



Si consiglia agli utenti di fare riferimento al Portale dell’Automobilista anche nei prossimi giorni allo scopo di acquisire tempestivamente eventuali, ulteriori aggiornamenti.



UTILITA’



Indicazioni operative per il pagamento con PagoPA: accedere al Portale dell’Automobilista tramite Spid, sarà generato il codice Iuv per il pagamento della pratica; procedere al pagamento sia presso gli sportelli fisici sia tramite gli sportelli virtuali messi a disposizione dai “Prestatori di servizi di pagamento” (banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica) sia utilizzando i servizi di pagamento online messi a disposizione sul Portale dell’automobilista; presentarsi presso il medico monocratico o la Commissione medico legale-Cml portando la ricevuta di pagamento rilasciata.



Per informazioni o assistenza sulle modalità di pagamento sulla piattaforma PagoPA, i cittadini possono inoltrare richieste via e-mail all'indirizzo: assistenza@mot-centroservizi-pagopa.it specificando se la richiesta di assistenza riguarda revisioni, documento unico di circolazione o patenti. Non è prevista la possibilità di accedere all'assistenza tramite il canale telefonico.