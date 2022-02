Allerta gialla nella regione per vento forte in quota e nelle valli

Il Centro funzionale della Regione Valle d'Aosta ha diramato un'allerta gialla a causa di un forte vento: "Si prevede per oggi vento forte a tutte le quote in forma di föhn anche intenso e rafficato nelle valli" si legge nella nota.



Il bollettino dell'ufficio meteorologico regionale segnala anche "nuvole medio-alte di passaggio su tutta la regione; nuvolosità medio-bassa persistente sulle zone Nord ed Ovest, e soprattutto sulle montagne di confine estero, con qualche debole nevicata o bufera di neve".



I venti a 3.000 metri di quota sono "forti o molto forti da nord ovest, in attenuazione notturna" con "föhn in estensione nelle valli, a tratti forte e rafficato".