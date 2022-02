Per l’ampliamento del Parco Mont Avic sia rispettata volontà popolare

“Prendiamo atto dell'immobilità della Giunta Regionale nei confronti dell'iter di approvazione dell'ampliamento del Parco del Mont Avic, che da mesi attende la firma della delibera da parte dell'Assessorato Ambiente e Territorio”. E’ la bordata alla Giunta regionale che apre una dura presa di posizione di Pas relativa all'ampliamento del Parco Mont Avic.

“Prendiamo atto – si legge ancora nella nota - che l'iniziativa è partita da privati cittadini che assieme al Comune di Fénis hanno chiesto di inserire i propri terreni, confinanti con l'area protetta e situati nell'alta valle di Clavalité, all'interno del Parco stesso”.

Nei giorni scorsi il presidente della Giunta, Erik Lavevaz, che guida ad interim l’assessorato all’Ambiente, ha detto: "nella gestione dell'assessorato all'ambiente si è dato delle priorità. Ed ha aggiuno: “L'ampliamento del parco del Mont Avic è un tema inserito nel programma di legislatura, sarà portato avanti quando saranno chiarite delle questioni, anche con l'assessorato all'agricoltura. Al momento non è una priorità né un'emergenza". Per Pas la presa di posizione del Presidente della Giunta Regionale, considerando che il progetto di ampliamento rispetta tutte le norme vigenti e che è già stata stanziata una somma a copertura finanziaria dell'intervento per almeno due anni, “va contro il volere di privati cittadini, mossi unicamente da un interesse collettivo”.

Nella nota Pays d'Aoste Souverain invita l'Amministrazione Regionale “a rispettare quella che è la volontà dei cittadini a favore di un interesse volto alla tutela dell'ambiente e della collettività, mettendo da parte quella vecchia modalità di fare politica, caratterizzata da un ricercato e voluto immobilismo, che non fa altro che andare a discapito del bene del popolo valdostano”.