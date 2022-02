All'esame della IV Commissione l'aumento del costo dell'energia e del gas

L'aumento del costo dell'energia e del gas è stato al centro della riunione della quarta Commissione "Sviluppo economico" di oggi, giovedì 17 febbraio 2022. A illustrare i documenti di analisi dei consumi energetici e dell'impatto dei rincari sono stati l'Assessore allo sviluppo economico, Luigi Bertschy, il Direttore generale di CVA, Enrico De Girolamo, il Presidente di DEVAL, Giorgio Pession.

«Dai dati emersi oggi nelle audizioni - riferisce il Presidente della Commissione, Giulio Grosjacques (UV) - solo per le componenti energia elettrica e gas, di cui non abbiamo peraltro un dato completo, superiamo decisamente i 100 milioni di euro di aumenti per i valdostani, che si sono già concretizzati alla fine del 2021 e che, purtroppo, saranno presenti ancora nel 2022, nonostante un azzeramento da parte dell'ARERA degli oneri di sistema. Analizzando nel dettaglio i dati presentati, valuteremo nei prossimi giorni come intervenire: sicuramente non sarà semplice perché l'impatto finanziario è talmente alto rispetto al bilancio regionale che bisognerà studiare provvedimenti mirati per dare una risposta sostanziale alle famiglie, ma sarà un esercizio molto difficile. Un primo intervento è stato fatto da CVA che ha abbassato del 40 per cento la componente energia sulle bollette degli utenti domestici. Vi sono, purtroppo ad oggi, circa 40mila utenze, quasi esclusivamente domestiche, che per motivi vari non hanno ancora attivato le procedure per beneficiare di questo importante sconto sulla componente energia della bolletta, che attualmente, a causa degli spropositati aumenti, pesa per circa l'80%.»

«Il Governo - aggiunge l'Assessore allo sviluppo economico, Luigi Bertschy - sta lavorando su questo dossier e abbiamo voluto condividere i dati con i Consiglieri per creare consapevolezza da parte di tutti delle problematiche in atto. L'intento è anche quello di informare sulle possibilità che già oggi sono a disposizione dei cittadini per ridurre l'impatto di questi aumenti oltre che di attivare un'eventuale possibilità di intervento, sapendo però che le nostre possibilità sono limitate a fronte di un impatto finanziario così importante.»