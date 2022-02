Auto troppo veloci, a Quart spuntano i 'Velo ok'

Sulla collina di Quart si corre troppo, perciò l'amministrazione comunale la prossima settimana inizierà la posa dei box 'Velo ok' per la rilevazione della velocità dei mezzi in alcuni punti ritenuti pericolosi: "È la seconda fase dell'iniziativa del Comune che ha come scopo di ridurre la velocità delle auto nei centri abitati e quindi di migliorare la sicurezza delle nostre strade" spiega in una nota il sindaco Fabrizio Bertholin. Il posizionamento dei box arancioni è stato preceduto da un periodo di monitoraggio della velocità su alcune strade.



Nel villaggio di Olleyes, dov'è presente un passaggio stretto tra le case e sono stati posizionati in passato alcuni dossi rallentatori, sono stati rilevati "numerosi passaggi di auto con punte della velocità massima superiori ai 70 chilometri orari" dove il limite è di 30. Nel tratto accanto alla chiesa, che sale verso le scuole medie del Villair, "in più casi il radar ha registrato passaggi superiori ai 90 chilometri orari" con limite a 50.



"I dati rilevati - conclude Bertholin - confermano quindi le preoccupazioni dell'amministrazione, che procederà nei prossimi mesi, anche con altre iniziative, nella campagna per il miglioramento della sicurezza stradale del nostro Comune".