Dagli Alpini fondi all'associazione Alzheimer e Angsa

Ventiduemila euro. Questa la cifra raccolta dalla sezione valdostana dell'Associazione nazionale alpini, durante gli oltre 45 giorni dell'ultima edizione del Marché Vert Noël, i mercatini natalizi del Comune di Aosta, in scena nella doppia location del Teatro romano e dell'Arco d'Augusto dal 20 novembre al 6 gennaio scorsi. La somma è stata devoluta, in due assegni da 11mila euro ciascuno, all'Associazione Alzheimer Valle d'Aosta, presieduta da Lucia Pontarollo, e all'Associazione nazionale genitori persone con autismo (Angsa) della Valle d'Aosta, guidata da Christian Varone. La cerimonia di consegna dei fondi è avvenuta questo pomeriggio, nel Salone ducale del municipio di Aosta. Oltre ai presidenti delle due associazioni, erano presenti anche il presidente della sezione valdostana dell'Ana, Carlo Bionaz, il sindaco di Aosta, Gianni Nuti, e l'assessora comunale allo Sviluppo economico Alina Sapinet.



"La verità è che agli alpini si dona sempre volentieri", esordisce il sindaco Nuti. "Se tutte le associazioni di persone di buona volontà avessero guadagnato nel tempo una credibilità così solida, costante e prossima alla vita di ciascuno come quella degli alpini- aggiunge, ringraziando il loro presidente Carlo Bionaz-, forse la generosità dei cittadini si moltiplicherebbe ulteriormente". La parola è passata poi a Bionaz: "Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto- afferma-. Nonostante le maggiori restrizioni e una minore affluenza abbiamo raccolto mille euro in meno rispetto all'edizione del 2019-2020". E conclude: "E' una soddisfazione poter dare una mano a queste associazioni e al loro prezioso lavoro, spesso silenzioso".