Lettere patenti e dichiarazione di Chivasso. Appuntamento giovedì

Organizzato dalla Fondation Chanoux, si svolgerà un interessante confronto tra lo storico Alessandro Celi e Paolo Ribet, pastore della chiesa valdese di Aosta sul tema: " "Lettere patenti e dichiarazione di Chivasso. Dialogo tra libertà religiose e autonomie politiche nelle Alpi nord occidentali". L'appuntamento è per giovedì 17 febbraio, alle 18, nella chiesa valdese di Aosta, in via Croix de Ville.

Modererà la serata il presidente di Fondation Chanoux, Marco Gheller, che spiega: "L'idea è quella di considerare due fasi storiche distanti quasi un secolo, farle incontrare e capire se questo dialogo può essere utile anche all'uomo moderno". Le lettere patenti sono state adottate dal re Carlo Alberto il 17 febbraio 1948. Con questo documento vengono concessi i diritti civili ai valdesi e agli ebrei.

La dichiarazione di Chivasso, con la quale si prefigurava uno stato federale, repubblicano e laico, è stata firmata qualche anno prima, il 19 dicembre 1943. Alla sua redazione contribuirono esponenti della Resistenza valdostana, come Émile Chanoux, e delle valli valdesi. Per Gheller, "le analogie sono molte e l'idea è proprio quella di fare parlare i due testi". Dopo l'incontro, i presenti potranno partecipare alla cena valdese organizzata dal ristorante Ianua, in piazza Porta Pretoria, ad Aosta. È richiesta la prenotazione allo 0165.1911004.