Aosta aderisce a Bimed per progetti culturali ed educativi rivolti ai giovani

È una rete di enti locali che promuove progetti coi giovani e nella cultura: si chiama Bimed, Biennale delle arti e delle scienze del Mediterraneo. Nata a Salerno, conta più di 100 comuni iscritti tra i quali sette sono valdostani: Arnad, Ayas, Brusson, Issogne, Pont-Saint-Martin, Saint-Vincent e Verrès, Aosta intende diventare l'ottavo.



Per la città si tratta un'occasione per rafforzare il suo ruolo in un circuito di sviluppo delle reti giovanili e culturali e portare contaminazioni, aderire non sarà solo un atto formale, ma condurrà a progetti concreti.



Saranno catene di contatto virtuose, l'adesione è gratuita, sarà un impegno a proporre iniziative da gestire e finanziare in modo mirato; a fine ottobre la Cittadella dei giovani di Aosta aveva ospitato l'evento ‘Bella è la vita’, lancio nazionale della ‘Staffetta di scrittura per la cittadinanza e la legalità’ ideato dalla Bimed.