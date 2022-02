Indagato l’uomo che aveva perso il controllo di un fuoco causando l’incendio a Fontainemore

È indagato per incendio boschivo colposo l'uomo che lo scorso 30 gennaio aveva perso il controllo di un fuoco in località Foy nel Comune di Fontainemore causando l'incendio che s’è propagato per una settimana pel il forte vento e della siccità; la Procura di Aosta ha aperto un fascicolo.



Sul posto erano intervenuti le squadre dei pompieri professionisti e volontari, i forestali e gli elicotteri della Protezione civile regionale e dei Vigili del fuoco; il rogo si era spinto fino al confine con il Comune di Issime nella zona del monte Huare ed aveva lambito alcuni mayen.