Da oggi le RSA riaperte ad amici e congiunti degli ospiti

Da oggi sarà possibile incontrare ed abbracciare i propri parenti nelle Rsa. Dopo mesi di chiusura è possibile manifestare i propri sentimenti. I nostri nonni hanno bisogno di affetto, ed il Presidente della Regione, Erik Lavevaz, appena è stato possibile ha riaperto le porte delle Rsa. Era quasi un mese che erano impedite le visite e avrebbero dovuto riaprire a fine mese. Ma la decisone di Lavevaz è da mettere in relazione anche alle sollecitazioni dei Comuni.

E’ stato così ripristinato l’accesso dei familiari e dei visitatori alle strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie pubbliche, private e convenzionate della regione, secondo le disposizioni statali in vigore. Vengono anche consentite le uscite degli utenti.

Con l’emergenza sanitaria le relazioni fra anziani ricoverati in struttura e il mondo esterno si sono improvvisamente interrotte; questa esperienza è stata molto faticosa per tutti i soggetti coinvolti: da un lato il senso di solitudine dell’anziano, dall’altro il senso di impotenza dei familiari. E in questo contesto difficile, il personale sanitario si è trovato a svolgere un ruolo, mai esercitato prima, di mediazione delle relazioni fra residenti e familiari.