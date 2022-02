Reazioni a bocciatura referendum eutanasia

ADU: In un paese in cui la laicità viene sistematicamente calpestata, è difficile accettare la decisione della Corte Costituzionale. 1.240.000 italiani non possono essere ignorati. Questa domanda di libertà e dignità non può rimanere inascoltata. Il Parlamento si assuma le proprie responsabilità e approvi subito una legge sul fine vita.

STEFANO AGGRAVVI: Prima di scagliarsi a pancia piatta su questa decisione vale forse la pena di capirne il perché, i quesiti referendari possono anche essere scritti 'male'". Lo scrive sui social il vicecapogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Valle d'Aosta, Stefano Aggravi, commentando la bocciatura del quesito referendario sull'eutanasia da parte della Corte costituzionale. "I comitati non hanno sempre ragione. Aspettiamo la sentenza", aggiunge. L'ex assessore regionale aggiunge: "Non mi sono espresso sul merito, bensì sul fatto che il quesito era scritto male sin dall'inizio e molti più esperti di me lo dicevano da tempo". E conclude: "Ho sottoscritto il referendum".

LUCIANO CAVERI, esprime sconforto via Twitter: "Avevo firmato la richiesta di referendum sull'eutanasia: sono deluso dalla decisione della Corte costituzionale".