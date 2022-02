I no vax manifestano in piazza e i morti aumentano

Ancora un decesso per Covid-19 nelle ultime 24 ore, in Valle d'Aosta. Lo riporta il bollettino di aggiornamento diffuso quotidianamente dalla Regione, sulla base dei dati forniti dall'Usl della Valle d'Aosta ed elaborati dalla protezione civile regionale. Il numero delle vittime dall'inizio della pandemia in Valle sale così a 516.

Continua invece a calare la curva del contagio: nell'ultima giornata sono stati rilevati 71 nuovi positivi e 136 guariti. Gli attuali contagiati scendono a quota 1.790, di cui 1.752 sono in isolamento domiciliare. I ricoverati all'ospedale Parini di Aosta passano da 42 a 38. Sono stabili a quattro, lo stesso numero di ieri, le persone ricoverate in Terapia intensiva, mentre scendono a 34 i ricoveri nei reparti ordinari. I tamponi effettuati sono stati 935.

Ieri uno sparuto gruppo di persone ha stazionato in piazza Chanoux, ad Aosta

Italia, oggi 59.749 contagi e 278 morti

Scendono ancora i casi Covid-19 in Italia: nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 59.749, in calo rispetto ai 70.852 di ieri. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute di oggi mercoledì 16 febbraio. I contagi da inizio pandemia salgono a 12.265.343. Le vittime nell'ultima giornata sono 278: il dato dei decessi da inizio emergenza arriva quindi a 151.962. Nella giornata di oggi sono stati effettuati 555.080 tamponi tra molecolari e test antigenici. Il tasso di positività si attesta al 10,8% (+0,6%). I guariti diventano 129.888, mentre gli attualmente positivi sono 1.480.113 (-70.297).