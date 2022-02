Enza Cavaliere dell'Hotel Duca d'Aosta vince primo premio Luci Natale

Ad aggiudicarsi il primo premio, un buono omaggio dal valore di 250 euro, è stata Enza Cavaliere dell'Hotel Duca d'Aosta di piazza Narbonne. Seguono, al secondo posto, Mirko Monetta del Quot Café Green Bar di piazza Chanoux, premiato con un buono da 150 euro, e al terzo Caterina De Matteis del negozio Le Boquet di via Croce di Città, a cui è andato un buono da 100 euro. Il riconoscimento speciale collettivo, il premio destinato agli addobbi realizzati in gruppo, è andato a Franca Ierardi del bar Il Vicoletto e a Rossella Formisano dell'estetica Glamour Beauté. Le titolari delle due attività di passaggio Folliez hanno ricevuto un buono omaggio di 500 euro.



All'edizione zero del concorso hanno partecipato in nove. Le fotografie degli addobbi inviate al Comune sono state giudicate da una giuria di esperti, composta da Jean-Claude Chincheré, insegnante in rappresentanza del Liceo artistico di Aosta, Alberto Ragni, presidente dell'associazione artisti valdostani, Cristina Vuillermin e Sonia Galeazzi, in rappresentanza del Comune. L'iniziativa vuole "incentivare la collaborazione tra cittadini e amministrazione comunale, facendo le cose in coppia- spiega l'assessora comunale allo Sviluppo economico, alla Promozione turistica e allo Sport, Alina Sapinet-, ma anche invitare tutti a volere bene alla nostra città, apprezzando gli angoli abbelliti e valorizzando quelli più nascosti". Il concorso sarà riproposto anche per il prossimo anno, "raccogliendo gli imput della giuria, puntando ancora di più sui premi collettivi e cambiando la formula per partecipare", conclude l'assessora.