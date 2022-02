Con il test CheBanda, la rete Vodafone risulta essere la migliore d'Italia

Grazie al test effettuato tramite l’applicazione CheBanda, i cui risultati sono stati recentemente resi noti da Altroconsumo, la rete 4G di Vodafone è risultata la migliore in Italia. I dati raccolti provengono da oltre 80mila test, eseguiti nel corso del 2021 dagli utenti dell’applicazione, che permette di analizzare la velocità e la qualità delle reti mobili.

La rete Vodafone supera gli altri operatori per l’alta qualità

Il Centro Studi di Altroconsumo, la nota organizzazione di consumatori italiana, ogni anno redige e pubblica una relazione riguardante la qualità delle reti mobili nazionali. Per il 2021, la ricerca si è basata sui test effettuati dagli utenti dell’applicazione CheBanda, che permette di verificare la velocità e la qualità di una rete mobile. Sono stati effettuati, appunto, oltre 80mila test, da parte di circa 23mila utenti dell’app: ogni utente ha provveduto ad eseguire circa 4 test nel corso dell’anno, in maniera tale da avere una visione abbastanza autentica della qualità delle reti mobili.

I test hanno tenuto conto essenzialmente di quattro elementi: la qualità di navigazione (ovvero la velocità di caricamento di una pagina web), la qualità delle trasmissioni in streming (ovvero la velocità di caricamento del video), la velocità di donwload e la velocità di upload.

In base ai risultati ottenuti, la rete 4G di Vodafone risulta la migliore, per velocità, qualità e prestazioni, con un totale di oltre 26.600 punti, circa 3000 in più nei confronti dell’operatore mobile risultato al secondo posto. La rete 4G di Vodafone è risultata la migliore in relaziona a tutti i parametri considerati, con una velocità donwload di 40 Mbps e una velocità upload di 10 Mbps circa: si tratta di dati superiori alla media nazionale.

Inoltre, la rete risulta migliorata di oltre il 50% rispetto allo scorso anno, soprattutto riguardo alla velocità di download, grazie al lavoro di potenziamento, anche se in parte il miglioramento si riferisce al confronto con il passato periodo di lockdonw, dove il traffico mobile ha raggiunto picchi notevoli.

Il test CheBanda per valutare la qualità della rete tiene conto del tempo di caricamento delle pagine internet e della qualità di visualizzazione dei contenuti. Un risultato positivo richiede un tempo di caricamento inferiore ai 10 secondi, e la rete Vodafone ha ottenuto questo tempo in quasi la totalità dei casi. Un altro elemento importante è la qualità della visualizzazione dei contenuti in streaming, tenendo conto del tempo di caricamento e del relativo buffering: anche in questo caso, Vodafone ha confermato una buona qualità, con rapidi tempi di caricamento, in nell’83% dei casi.

Poiché la verifica è avvenuta su un territorio piuttosto ampio, la rete Vodafone è risultata essere la migliore in 12 regioni su 16 e in 6 tra le 8 principali città italiane oggetto del test.

L’applicazione mobile CheBanda è gratuita e disponibile sia per iOS che per Android, e consente di effettuare test di velocità e altre prove per misurare la qualità della rete mobile utilizzata. Il test permette di indicare il punto in cui ci si trova, all’aperto, in interno, in auto e così via, e l’analisi dei dati raccolti consente di analizzare la qualità della rete mobile in Italia e le differenze tra i diversi operatori.

Applicazioni simili sono disponibili anche in Spagna, Portogallo e Belgio, e dai dati raccolti nel 2021, la rete moblie italiana è comunque risultata migliore.