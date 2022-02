Andrea Scherini presenta ‘Il mio amico Nepal: un lupo alpinista, le montagne e la vera libertà'

Il Panathlon Ivrea e Canavese, presieduto da Francesco Rao, si ritrova nella sede sociale di Crotte di Strambino nel ristorante Bistrot il 25 febbraio alle 20 per una serata dedicata a un'amicizia speciale.



Andrea Scherini, accompagnato dal suo inseparabile cane lupo, presenterà il libro “Il mio amico Nepal: un lupo alpinista, le montagne e la vera libertà”. La storia di un'amicizia unica tra uomo-cane che ha permesso a questo inseparabile sodalizio la conquista di nove 4000 sul Monte Rosa.



IL LIBRO



Nell'estate 2018, Andrea Scherini e il suo lupo cecoslovacco Nepal scalano in poche settimane diverse cime oltre i 4000 delle Alpi Pennine, e raggiungendo Punta Zumstein (4563m) conquistano il record europeo di altitudine mai raggiunta da un cane. L'impresa si diffonde su tutti i media e Nepal diventa un beniamino dei social: per tutti è il “cane alpinista”. Questa è una grande storia di amicizia a sei zampe e dall’estate del 2015 i due sono inseparabili in mille incontri e lezioni di vita. Nepal che scala a 3 mesi i primi 2000. Nepal che salva la madre di Andrea ferita in un bosco. Nepal che sta vicino al suo amico quando finisce un grande amore. Nepal che aiuta un bambino chiuso al mondo a causa delle sue sofferenze. Nepal che sorprende tutti salendo oltre i 4000, e fa capire al suo padrone che la felicità non è nel raggiungere la cima, ma nella gioia di arrivarci. Perché la vera libertà non è seguire traguardi sempre più alti, ma essere tutt’uno con le tue conquiste.



La vera storia del cane alpinista che ha scalato il Monte Rosa, oltre i 4500 metri, ottenendo il record europeo, e che adesso punta al Monte Bianco. E soprattutto, la storia di una grande amicizia in cui un cane supera ogni limite per amore del suo amico uomo a cui ha tanto da insegnare.