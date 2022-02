A Pont-Saint-Martin ritorna l'Orchestre du Conservatoire

Da Rossini a Stravinsky, da Gounod a Milhaud: è un gradito ritorno quello dell'Orchestre du Conservatoire de la Vallée d'Aoste nel programma della Saison culturelle: diretta da Stephanie Praduroux, la formazione musicale si esibirà il 20 febbraio alle 21 all'auditorium di Pont-Saint-Martin, con un programma cameristico composto da brani tanto celebri quanto divertenti che spaziano tra Ottocento e Novecento.



Risale infatti al 1813 "Il signor Bruschino", farsa giocosa in un atto di un giovane Rossini la cui sinfonia d'apertura viene ancora oggi eseguita molto sovente: conosciutissima per l'effetto dell'archetto che batte ritmicamente sul leggio dei secondi violini, effetto voluto dallo stesso maestro pesarese.



"La Marcia funebre per una marionetta" divenne invece celebre negli anni '50 del Novecento, come sigla di una serie televisiva creata da Alfred Hitchcock. Venne composta da Gounod nel 1872 durante il suo soggiorno londinese. Un altro francese, Darius Milhaud, ci ha lasciato una spassosa composizione nata come balletto-pantomima "Le boeuf sur le toit op. 58", su testi di Jean Cocteau e prodotto dalla compagnia dei Balletti russi di Diaghilev. Sempre al 1920 e sempre al produttore Diaghilev è legata la storia di "Pulcinella", balletto di Stravinsky su temi di Giovan Battista Pergolesi, appartenente al cosiddetto periodo neoclassico del compositore russo.



I biglietti si possono acquistare, al costo di 10 euro, alla biglietteria della Saison culturelle e sul sito www.ticketone.it fino a esaurimento posti. I posti eventualmente disponibili saranno messi in vendita, il giorno stesso dello spettacolo, all'auditorium di Pont-Saint-Martin, dalle 13.30. Gli spettatori devono presentarsi muniti di green pass rafforzato, documento di identità valido e mascherina ffp2, che deve essere indossata per tutto il tempo di permanenza all'interno del teatro e durante lo spettacolo.