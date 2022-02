Identificato ed indagato l'aggressore dell'agente di polizia municipale a Courmayeur

Il video dell'aggressione all'agente di polizia municipale in servizio a Courmayeur ha fatto il giro del web: già il 4 febbraio scorso, giorno dell'aggressione, i carabinieri giunti in suo aiuto avevano identificato l'automobilista coinvolto nella vicenda.



Su quanto accaduto sono state sentite persone informate sui fatti e sono state acquisite le relazioni sui colleghi dell'agente, oltre ad essere stato acquisito il video diffuso sul web. Pertanto il 27enne, che si trovava a Courmayeur in vacanza, è stato deferito in stato di libertà all'Autorità giudiziaria per violenza, minacce ed oltraggio a pubblico ufficiale.