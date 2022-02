Ritardi sulla norma che riguarda le concessioni idrolettriche

Con lettera congiunta inviata lunedì 14 febbraio al Presidente della Commissione Paritetica, Massimo Occhiena, e al Presidente della Regione, Erik Lavevaz, la deputata Elisa Tripodi (Movimento 5 Stelle) e la consigliera regionale Chiara Minelli (Progetto Civico Progressista) hanno chiesto informazioni ai due Presidenti "sui gravi ritardi nella definizione della Norma di Attuazione dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta riguardante i poteri della Regione Autonoma nel rilascio delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua, informazioni queste che danno seguito alle domande poste in essere nelle audizioni che hanno avuto luogo sia presso la Commissione parlamentare per le questioni regionali, sia nella Prima Commissione consiliare, dove sono stati auditi i membri di parte regionale della Commissione Paritetica".

Nella lettera recapitata anche alle redazioni la leader dei 5 Stelle VdA e di PCP si legge ancora: "Si tratta di una questione di grande rilevanza per la comunità valdostana, perché la Regione Valle d'Aosta, per i limiti del suo Statuto, non ha attualmente la possibilità di legiferare in materia di assegnazione delle concessioni di derivazione d'acqua, contrariamente a quello che già avviene nelle Regioni ordinarie ed anche in Regioni autonome come il Friuli-Venezia-Giulia e le due Province autonome di Trento e Bolzano. Ne deriva un preoccupante impedimento alla predisposizione della legge regionale valdostana per disciplinare l'importante materia".

Tripodi e Minelli ricordano che "Lo Schema di Norma di Attuazione era già stato predisposto nel 2019 ed inviato da tempo all'esame dei Ministeri, ma pare che l'iter di definizione del testo da parte della Commissione Paritetica Stato-Regione sia bloccato dalla mancanza di alcuni dei pareri richiesti".

Nella lettera si chiede a entrambi i Presidenti di intervenire presso i dipartimenti Ministeriali che non hanno ancora licenziato tali pareri. "Questo - sottolienano Minelli e Tripodi - si rende urgente per fare in modo che la Commissione paritetica approvi il prima possibile uno schema di decreto legislativo ultimando così l’iter normativo che consentirebbe alla Regione Valle d’Aosta di dotarsi di una sua legge come hanno già fatto le altre Regioni".