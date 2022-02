Aosta: Modifiche alla circolazione in viale Conte Crotti

Per consentire il montaggio di una gru domani 16 febbraio dalle 8.30 alle 18 la circolazione in viale Conte Crotti ad Aosta subirà delle modifiche e delle interruzioni: secondo quanto disposto da un'ordinanza del Comune sarà vietato sostare pena la rimozione forzata per tutti i veicoli (ad esclusione dei mezzi utilizzati dall'impresa esecutrice dei lavori), sugli stalli di sosta a pettine nella zona interessata dai lavori.



Sarà chiusa al transito per tutti i veicoli della corsia ovest, con senso di marcia Nord/Sud, l'intersezione con via Brean fino alla rotatoria con le vie Piccolo San Bernardo, corso Battaglione Aosta, via Monte Grivola e Via Chambery; vigerà infine l'obbligo di fermarsi, dare la precedenza e di svolta a sinistra lungo via Brean per tutti i veicoli che transitano sulla corsia ovest, con senso di marcia Nord/Sud, provenienti da corso Saint-Martin-de-Corléans e per tutti i veicoli provenienti da via Brean che vogliano immettersi su viale Conte Crotti.