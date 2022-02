Edi Morini Allegatisab 12 feb, 14:33 (2 giorni fa) a redazione, RENATO, Redazione, Radio, radiocordesk.mi, radiopop, me, romina, serenella.zedda, hotel, sabrinabamb, Esteban, Luca, Mariarosa, cuoredicane, T.Colombo Traduci messaggio Disattiva per:

Per adottarlo scriveteci via whatsapp al: 328 2256879 oppure mail a: unacucciaperte@gmail.com

A Cuneo, cercano casa con urgenza otto gatti e tre cani non più giovani.

Oriana Cerri scrive: "Buongiorno a tutti, chiedo aiuto per emergenza immediata, alla data del 31/03/2022 sono costretta a lasciare l'alloggio dove ero in affitto per sfratto esecutivo immediato che sarà il/01/04/2022 per finito canone di locazione, non ho potuto posticipare di più la permanenza perché finiti i tempi massimi, mi ritrovo letteralmente per la strada con due ragazzi di cui una minore, e animali al seguito, cerco qualsiasi soluzione alternativa di alloggio coabitazione casolari appartamento che mi possa aiutare a trovare una collocazione anche provvisoria per me e la mia famiglia, negli aiuti predisposti dal comune e varie associazioni sono già in lista di attesa ma per ora nessuna di esse offre sistemazione anche provvisoria, inoltre ho tentato in tutte le maniere di trovare sistemazione anche provvisoria o eventuale adozione per i miei animali, cerco qualsia forma di aiuto che mi permetta di sistemarli anche provvisoriamente senza dover destinarli al canile o gattile di competenza dove se non trovo collocazioni verranno sequestrati dall'Asl di competenza e destinati agli enti rispettivi entro il 31/03/2022, ho provato qualsia forma privata ma senza esito positivo, sono davvero in grave necessità, spero di poter trovare un aiuto e con questo ringrazio infinitamente chi potrà farlo per contatti telefonici 3473991399"

Mi chiamo CENTO (segni particolari: tutto da conquistare)

Sono un tenerissimo Pastore Maremmano, maschio sterilizzato, nato nel 2013. Sono vittima del fallimento della ditta in cui vivevo. Sono arrivato disorientato e impaurito, ma con il tempo e con le persone di cui mi fido sono diventato socievole. Ho anche cominciato a giocare con i volontari e mi piace molto quando mi rincorrono! Sono educatissimo! Tengo addirittura sempre in ordine la mia “stanzetta” e non faccio mai i bisogni in box, anche se a volte è dura attendere le molte ore che passano tra le due uscite giornaliere. Ma i volontari lo sanno, quindi sono sempre il primo al mattino ad essere portato nelle aree esterne e l’ultimo la sera a rientrare in box. Sono molto territoriale e atletico: appena mi trovo in un nuovo ambiente, sono disorientato e impaurito così mi arrampico come un gatto sulle recinzioni in cerca di fuga… dopo però, mi godo i nuovi spazi e li proteggo dai malintenzionati. La vera felicità potrebbe però darmela solo una famiglia tutta mia, in appartamento - già mi ci vedo spaparanzato sul tappeto di casa! - o con un giardino (ovviamente dotato di una recinzione adeguata...). Mi piacerebbe essere l'unico figlio a quattro zampe. anche se, forse, potrei provare a convivere con un’altra femmina Potremmo fare delle belle passeggiate al guinzaglio: io sono bravissimo, ho 10 in condotta! Regolarmente vaccinato, test filariosi cardiopolmonare, leishmaniosi e giardiasi negativi, prevenzione filariosi cardiopolmonare in regola, trattato contro i parassiti interni ed esterni. Roberta Vignoli presidente





A.DI.CA. - Associazione per la Difesa del Cane - ODV

via Cavalieri di Vittorio Veneto 20, 26900 Lodi