Occasione per gli studenti valdostani per dire no al gioco d’azzardo

Uno spettacolo per dire no al gioco d'azzardo, legale o illegale che sia: s'intitola "Gran Casinò. Storie di chi gioca sulla pelle degli altri" e andrà in scena in streaming domani 15 febbraio ed il 14 marzo alle 10; i due appuntamenti con la pièce, a cura della compagnia Itineraria Teatro, si rivolgono agli studenti.



L'iniziativa è stata promossa dal Servizio dipendenze patologiche-Ser.D dell'Usl della Valle d'Aosta, per sensibilizzare i più giovani sui rischi del gioco d'azzardo: "Lo spettacolo teatrale - si legge in una nota - si offre come strumento di comunicazione emotiva e al contempo razionale per stimolare l'indignazione e creare consapevolezza sulla pericolosità di questo flagello, troppo spesso sottovalutato". Per informazioni e prenotazioni scrivere a smancini@ausl.vda.it.