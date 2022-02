Avis pour théâtre populaire, 250.000 euros pour compagnies

Encourager le théâtre local, aussi pour protéger le patois, dialecte franco-provençal et valdôtain: pour cette raison, le conseil régional a approuvé l'avis de sélection des contributions en faveur de l'activité théâtrale locale pour 2022 et les critères d'octroi et de déclaration. Cela a été communiqué par l'assessorat du Patrimoine culturel; le montant total envisagé est de 250.000 euros.



Les subventions sont attribuées aux projets théâtraux annuels et aux projets de formation et de démarrage théâtraux qui veulent favoriser le développement théâtral également à travers la décentralisation des activités dans la région de la Vallée d'Aoste; valoriser et promouvoir la connaissance du patrimoine historique et linguistique du théâtre populaire valdôtain; produire de nouveaux spectacles ou réorganiser des spectacles produits lors des saisons précédentes; organiser des cours d'initiation au théâtre; organiser des cours de formation pour le personnel artistique et technique.



L'annonce est publiée sur le site Internet de la Région au lien https://www.regione.vda.it/cultura/Contributi/contributi_attivita_ teatrale_anno_2022_i.aspx. La demande de subvention doit être déposée avant le lundi 28 février auprès de la direction des Activités Culturelles de l'assessorat, place Albert Deffeyes, 1, à Aoste.