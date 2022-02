3B- Burger Beer Bitter. Un nuovo locale che porta nel cuore di Milano un pezzo di Valle D'Aosta

Cesare Marques ed il gruppo cooperativo Leone Rosso di Aosta, dopo l’incontro con Giuseppe Mazzeo, Giovanni Parmeggiani e Leonardo Viviani, pool di imprenditori attivi da tempo nel mondo della ristorazione e del sociale, hanno dato vita ad un locale dalle caratteristiche uniche nel panorama milanese.

Il nuovo ritrovo offrirà un menu vegetale a marchio Future Farm, la foodtech brasiliana entrata da pochi mesi nel mercato italiano con i suoi prodotti di carne a base vegetale con lo stesso sapore, consistenza e succosità di quella di origine animale.

Con la volontà di portare e fare conoscere nel cuore di Milano le eccellenze della nostra regione l’unica eccezione a questo menu vegetale sarà la proposta di un burgher alternativo con carne 100% Valdostana proveniente da “La Ferme du Grand Paradis” di Valnontey a Cogne.

La sfida con il nuovo format 3B sarà creare un progetto che si approccia a concetti chiave come l’equilibrio nutrizionale, la qualità delle materie prime, la sostenibilità dei processi produttivi, mettendo sempre a disposizione dei clienti le ultime novità e le migliori innovazioni nel campo dell’alimentazione…oltre che portare un po’ di Valle d’Aosta nei Navigli!

Il progetto nei mesi scorsi ha visto il coinvolgimento e la partecipazione attiva di tanti soci della cooperativa che, in un periodo molto complesso, hanno messo a disposizione dei partners milanesi energie, professionalità e competenze.

“L’idea del progetto - spiega Cesare Marques -ruota intorno al concetto di inclusività in tutti i sensi. 3B è un locale che potrà essere un punto di incontro per le persone che seguono un regime alimentare vegetariano o vegano, per i flexitariani che limitano il consumo di carne, per chi ama cibi leggeri senza rinunciare al gusto per una scelta di benessere fisico. L’obiettivo finale è integrare mondi diversi in un posto unico”.

Nei giorni scorsi l’apertura del locale, in virtù caratteristiche di eccellenza e innovazione ha avuto un riscontro su importanti media nazionali: Vanity Fair, TgCom24, e sui food blog dedicati. Un buon inizio.