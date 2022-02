GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO PRINCIPALI PROVVEDIMENTI (copia 2)

QUESTI I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI COMUNICATI DALL'UFFICIO STAMPA



AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI



La Giunta ha approvato la costituzione di un Tavolo tecnico-giuridico per lo studio delle problematiche relative alla responsabilità, alla transitabilità, alla classificazione e alla promozione della rete sentieristica, poderale e della viabilità minore.



BENI CULTURALI, TURISMO, SPORT E COMMERCIO



In accordo con la Presidenza della Regione e con l’Assessorato dell’Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e partecipate, è stato approvato il programma delle iniziative delle Journées de la Francophonie en Vallée d’Aoste che si svolgeranno nel mese di marzo.



È stato concesso un contributo a favore dell’Associazione sportiva dilettantistica valdostana Martze a pià destinato al sostegno dell’attività sportiva istituzionale del 2022.



FINANZE, INNOVAZIONE, OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO



La Giunta regionale ha finanziato tutte le domande di mutuo agevolato per la prima abitazione e per interventi di recupero edilizio privato presentate sino al 31 dicembre 2019, finanziando con oltre 14 milioni di euro i fondi di rotazione previsti dalla legge regionale 3 del 2013.



Il Governo regionale, d’intesa con il Consiglio Permanente degli Enti Locali della Valle d’Aosta, ha approvato le linee guida della modulistica e lo schema di disciplinare per la presentazione delle istanze e delle segnalazioni per la realizzazione sul territorio di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica.



È stata anche approvata la proposta di intesa tra la Regione e il Comune di Arvier per la realizzazione dell’allargamento stradale della strada regionale n. 25 della Valgrisenche in corrispondenza del Ponte sulla Dora di Valgrisenche.



In relazione all’attuazione dell’accordo di programma al fine di dare corso alla procedura di approvazione del progetto della linea funiviaria Pila-Couiss, è stata approvata la variante della cartografia degli ambiti inedificabili dei terreni sedi di frane nel settore denominato Platta de Grevon nel comune di Gressan.



Sono stati anche approvati in linea tecnica i progetti di fattibilità degli interventi di mitigazione dei rischi naturali sulla Dora Baltea nel comune di Donnas e di sistemazione idraulica del torrente Val-Moudzou nel comune di Pollein.



La Giunta ha approvato la variante sostanziale al piano regolatore del Comune di Ayas, propedeutica alla redazione di un PUD di iniziativa pubblica.



ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, POLITICHE GIOVANILI, AFFARI EUROPEI E PARTECIPATE



È stato approvato il bando per la presentazione dei progetti di Servizio civile regionale “Due mesi in positivo” da parte degli enti accreditati. La proposta si inserisce nella annuale attività di Servizio civile regionale, prevista a favore dei giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni. La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata per le ore 17 del 18 marzo 2022.



SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI



La Giunta ha approvato la ripartizione tra le diverse categorie del personale convenzionato con l’Azienda Usl della Valle d’Aosta delle risorse, che ammontano a 5.272.000 annui, per il riconoscimento dei miglioramenti economici previsti dagli Accordi collettivi nazionali e Accordi integrativi regionali vigenti, ai sensi della legge regionale n.35 del 2021 (Legge di stabilità regionale).



SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE E LAVORO



È stato concesso un contributo a sostegno dell’internazionalizzazione del sistema produttivo a favore dell’impresa Cogne Acciai Speciali spa.