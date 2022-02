Problematiche le relazioni al casino tra sindacati Aurea Servizi

I temi in discussione, in primis l’applicazione integrale del Contratto di lavoro, l’organizzazione del lavoro, le turnazioni, la distribuzione dell’orario di lavoro, l’omissione del Fondo assistenza Sanitaria Integrativa (ASIM), l’utilizzo delle ferie imposte a livello discrezionale, la consegna dei cedolini paga, creano difficoltà nei rapporti sindacali con l'Aurea Servizi che impeiga una ventina di lavoratori al casino di Saint Vincent.

"Le organizzazioni sindacali, attraverso comunicazioni hanno cercato di stabilire un rapporto collaborativo, ma purtroppo senza riscontro", si legge in una nota.

"Al punto - prosegue la nota - di aver intentato azioni vertenziali per risolvere determinati problemi. La pandemia, non ancora debellata, ha creato disagi per tutti. L’interruzione dell’attività della Casa da gioco ha costretto l’Aurea a chiedere la Cassa integrazione per le maestranze, le quali hanno registrato una decurtazione di una settimana di Cassa Integrazione e nonostante la sollecitazione di soluzione ripetuta da mesi, ad oggi, non vi è nessun riscontro positivo".

Le osservazioni e le anomalie esternate da diverse lavoratrici nell’assemblea sul trattamento e l’applicazione del Contratto di lavoro necessitano una verifica da effettuarsi con i Responsabili dell’Aurea Servizi.

"Alla luce di quanto emerso nel dibattito le Organizzazioni Sindacali hanno formulato una richiesta di incontro in tempi brevi per affrontare le problematiche"

La richiesta di incontro è stato preceduto dalla dichiarazione di stato di agitazione che "in caso di reticenza o scarsa sensibilità dell’Azienda per i problemi posti vi sarà l’attuazione della mobilitazione".