Confesercenti riparte in Valle con la spinta culturale

Le aziende culturali colpite dalla crisi: il 70% stima perdite del 40%, il 13% oltre il 60% e il 50% una riduzione e ridefinizione delle attività. Una constatazione che ha spinto Confesercenti VdA a nominare, subito dopo i vertici statutari, la responsabile della sezione librai la prima cellula per lo sviluppo culturale di una comunità. E la scenta di Confesercenti è caduta su Romaine Pernettaz tra i più impegnati nella categoria e nel volontariato.

Signora Romaine Pernettaz perché questa scelta di campo?

“Da due anni a questa parte non riceviamo risposte certe su problematiche del settore che sono nazionali e anche e soprattutto regionali”.

Ma come è maturata l’adesione?

“Il caso ha voluto che conoscessi la Presidente del Sil Nazionale (Cristina Giussani) che oltre a darmi aiuto concreto con umiltà e vicinanza fuori dal comune per una realtà piccola come la nostra, mi ha chiesto di essere la referente qui. Questo avendo valutato la mia esperienza nel settore prima come figlia (i genitori della Pernettaz sono stati librai negli ultimi 48 anni) e poi come imprenditrice da 24 anni per le mie competenze e coinvolgimento nel mondo del libro e dell'editoria scolastica”.

Un’adesione convinta…

“Non potevo che mettermi a disposizione. Anche perché l'associazione di cui la mia famiglia faceva parte da 40 anni è stata assente alle nostre richieste e proposte. Anzi siamo stati più volte attaccati e messi alla gogna”.

Quali saranno le iniziative che metterà in campo a difesa del settore?

“La realtà valdostana è molto articolata e fatta di piccole aziende che sono presidio culturale anche in piccoli paesi di montagna e per questo la filosofia di Confesercenti è inclusione e attenzione alle voci anche di quelli fuori dal coro ma che comunque sono crescita”.

Ma in concreto e fuori dal sindacalese?

“Le cartolibrerie iscritte con noi, realtà indipendenti, vengono e saranno continuamente aggiornate e supportate in merito a questioni inerenti al settore e anche interpellate per portare tutti i punti di vista all'attenzione della politica e delle Istituzioni”.

Come?

“Organizzeremo corsi di formazione e di aggiornamento sia su materie legate al lavoro e alla sicurezza che su pubblicità e social che sono ormai vitali per la visibilità al pubblico anche online e dove possibile gratuiti”.

Briviodue ha una lunga esperienza in fatto di volontariato…

“Ci proporremo al Csv e ad altre Associazioni o enti benefici (tipo Associazione Quartiere Cogne) per iniziative di beneficienza tipo giocattolo sospeso e cancelleria sospesa a sostegno delle famiglie Valdostane”.

E più in generale?

“Faremo rete, davvero, per il bene del tessuto commerciale di Aosta e della Valle d'Aosta

Soprattutto saremo davvero sempre a disposizione di chi avrà bisogno di risposte e di aiuto concreto”.

Buon lavoro