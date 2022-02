Scialpinista morto sul monte Colmet, indagate le tre guide

Sono indagate per omicidio colposo le tre guide del gruppo Cai Uget di Torino che ieri accompagnavano Mauro Fornaresio ed altri escursionisti nella salita al monte Colmet, tra La Thuile e Morgex, in Valle d'Aosta. Lo scialpinista 68enne di Trofarello è morto a 200 metri dalla vetta dopo essere scivolato per una ventina di metri e aver battuto la testa contro una roccia. Nonostante indossasse il casco è morto sul colpo.



Il fascicolo, aperto dalla procura di Aosta, è stato affidato al pm Giovanni Roteglia; sul corpo della vittima non è stata disposta l'autopsia essendo chiare le cause della morte; le indagini sono condotte dalla Guardia di finanza di Entrèves.