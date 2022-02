In Val d’Aosta 5.768 controlli e sei multe nell'ultima settimana

Cinque persone ed un'attività commerciale sanzionati per il mancato rispetto della normativa per il contenimento del contagio da Covid: è quanto emerge dai controlli effettuati in Valle d'Aosta dalle forze dell'ordine nel periodo tra il 7 ed il 13 febbraio; nello specifico sono state controllate 5.428 persone e 340 negozi ed esercizi pubblici.



Tre persone sono state multate per l'assenza del green pass e due per il mancato utilizzo della mascherina quando obbligatoria, un titolare di un'attività commerciale è infine stato multato per il mancato rispetto delle norme anti contagio all'interno del suo locale.