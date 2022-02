Crollo dei positivi in Valle scesi a nove

Con 114 guariti e nove positivi nelle ultime 24 ore, la curva del contagio, in Valle d'Aosta, continua ad allentarsi. Il numero di contagiati nella regione alpina scende a 2.014, di cui 1.970 sono in isolamento domiciliare. Stabili a 44, lo stesso numero di ieri, i ricoveri in ospedale: di questi 40 sono nei reparti ordinari e quattro in Terapia intensiva.

I tamponi refertati nell'ultima giornata sono stati 410. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento diffuso quotidianamente dalla Regione sulla base dei numeri forniti dall'Usl della Valle d'Aosta ed elaborati dalla

A partire dal 15 febbraio, infatti, tutti i lavoratori e le lavoratrici over 50 privi della certificazione che attesti l’avvenuta vaccinazione o la guarigione da Covid-19, verranno sospesi senza stipendio e rischieranno sanzioni dai 600 ai 1.500 euro.

L'obbligo di vaccino per gli over 50 sarà valido fino al 15 giugno 2022. Dal 1° febbraio 2022 chi non risulta in regola con l'obbligo vaccinale si vedrà recapitare una sanzione direttamente irrogata dall'agenzia delle entrate. Il decreto infatti prevede che sarà la stessa agenzia, attraverso l'incrocio dei dati della popolazione residente con quelli risultanti nelle anagrafi vaccinali regionali o provinciali, a spedire una sanzione di 100 euro una tantum.

La vaccinazione può essere omessa o differita in presenza di specifiche condizioni cliniche - attestate dal medico di medicina generale e poi valutate dall'azienda sanitaria territorialmente competente - che rendano la vaccinazione stessa non indicata. Data la complessità dell’argomento trattato sarà il medico di medicina generale a dover rilasciare una certificazione di esenzione alla vaccinazione anti Sars-CoV-2 nel rispetto delle circolari del Ministero della salute e delle conoscenze in merito agli effetti avversi.