Planetario e fotografia naturalistica: eventi spettacolari per il nostro territorio

Spettacoli al Planetario dal 19 febbraio. Gli spettacoli immersivi alPlanetario di Lignan permettono di viaggiare virtualmente nello spazio enel tempo per scoprire i corpi celesti che popolano l’universo. Le sorprendenti immagini, ricostruite nei minimi dettagli grazie al sistema di proiezione digitale 4K di ultima generazione, sono basate sui più aggiornati dati scientifici.

Gli spettacoli sono indipendenti dalle condizionimeteorologiche.

attività per tutta la famiglia due spettacoli ogni giorno, con qualsiasi condizione meteorologica,un evento da non perdere

Il Planetario di Lignan è situato nel primo e finora unico Starlight StellarPark in Italia, riconosciuto dall’UNESCO. Inoltre ha ricevuto il Certificato di Eccellenza 2016, 2017, 2018 e 2019 di TripAdvisor.

Ricorda di prenotare online. Richiesti Green Pass rafforzato e mascherina FFP2.

Dal planetario a Wildlife Photographer of the Year: fino al 5 giugno

Come ogni anno torna al Forte di Bard l’anteprima italiana della 57esima edizione di Wildlife Photographer of the Year, il più importantericonoscimento dedicato alla fotografia naturalistica promosso dal NaturalHistory Museum di Londra.

In mostra le cento migliori immagini selezionate tra gli oltre 50.000scatti provenienti da fotografi di 95 paesi del mondo, valutati da unagiuria internazionale di stimati esperti e fotografi naturalisti.Le immagini immortalano natura e animali non solo nella loro bellezza ediversità, ma anche nella loro fragilità e sottolineano l’importanza didifendere e salvaguardare il pianeta.

Una mostra di fama internazionale con immagini di alta qualità, ideale per gli appassionati di fotografia ma anche per chi ama lanatura e gli animali. La mostra interessante per bambini e ragazzi, approfitta della mostra per vistare gli altri spazi espostivi ed i museidel Forte di Bard

Categorie e vincitori:L’immagine vincitrice assoluta della nuova edizione è Creation scattata dal biologo francese e fotografo subacqueo Laurent Ballesta. Lo scatto ritrae un branco di cernie che nuotano in una nuvola lattiginosa nel momento della deposizione delle uova a Fakarava, Polinesia francese: un momento unico, che si verifica solo una volta all’anno, durante la luna piena di luglio.

Il Young Wildlife Photographer of the Year 2021 è andato all’immagine Dome Home di Vidyun R Hebbar, un bambino di dieci anni di Bengaluru, in India, che ha scattato una foto spettacolare di un ragno sospesoall’interno di una fessura in un muro.

