Convocate le commissioni 'Sviluppo economico e culturale' e 'Politiche territorio'

La prima commissione consiliare permanente 'Sviluppo economico e culturale', si riunirà in seduta congiunta con la seconda Commissione 'Politiche del territorio' domani 15 febbraio alle 14.30 per trattare in seduta consultiva il bando periferie e lo stato di avanzamento dei progetti. Successivamente alle 16,30 la sola seconda Commissione è convocata per trattare ed approvare in seduta referente l'aggiornamento del Piano generale del traffico urbano.