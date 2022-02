Ancora nuovi positivi in Valle

In Valle d'Aosta, sono 68 i nuovi positivi rilevati nelle ultime 24 ore, a fronte di 132 guariti. Gli attuali contagiati scendono a 2.119, di cui 2.075 sono in isolamento domiciliare. Stabili a 44, lo stesso numero di ieri, i ricoveri all'ospedale Parini di Aosta. Di questi, 40 sono nei reparti ordinari e quattro in Terapia intensiva. I tamponi effettuati nell'ultima giornata sono stati 930. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento diffuso quotidianamente dalla Regione, sulla base dei numeri forniti dall'Usl della Valle d'Aosta ed elaborati dalla protezione civile regionale.

In Italia 51.959 casi e 191 morti, Brusaferro: “Chiara discesa dei contagi”

L'ultimo report del ministero della Salute registra 51.959 nuovi contagi e 191 morti. Calano ancora le terapie intensive (-33) e i ricoveri ordinari (-250). Con 462.881 tamponi processati, il tasso di positività è all'11,2% (MAPPE - BOLLETTINO - GRAFICHE). Sono 5.339.679 gli italiani al di sopra dei 5 anni ancora senza prima dose di vaccino anti Covid. Gli ultracinquantenni 'no vax' sono 1.404.960. I dati emergono dall'ultimo bollettino emesso dalla struttura del commissario Figliuolo. È la fascia pediatrica (5-11 anni) quella che ha il maggior numero di persone senza iniezione. "La pandemia non è finita. Non è detto che Omicron sia l'ultima variante che vediamo". Così Andrea Ammon, direttrice del ECDC.

Covid, prima somministrazione Paxlovid nel Biellese

Prescritta l'11 febbraio la prima somministrazione nel territorio del Biellese del Paxlovid, farmaco antivirale contro il Covid. Lo comunica l'Asl.

"Questo nuovo farmaco antivirale - spiega il direttore sanitario, Claudio Sasso - ha un'efficacia dichiarata dell'89% nel ridurre il rischio di forme gravi della malattia e ospedalizzazione ed è indicato per il trattamento di pazienti adulti con condizioni cliniche concomitanti che rappresentino specifici fattori di rischio per lo sviluppo di Covid severo. Il problema, sia degli antivirali che dei monoclonali, è che è necessario avere una diagnosi il più possibile precoce, nei primi giorni dalla comparsa dei sintomi. L'invito per chi è stato contagiato e ha altre malattie in atto è quindi, da fin da subito al proprio medico curante, il quale, con il supporto dei medici Usca, può valutare la necessità immediata di terapia ed avviare il paziente al trattamento".