ÉVANGILE DE DIMANCHE: LE VRAI CHEMIN DU BONHEUR

Chers frères et soeurs, toutes les lectures de ce dimanche convergent sur la question du bonheur et le sort des méchants. La question du bonheur est fondamentale, universelle et inséparable avec le grand problème du sens de la vie et de la destinée humaine.

Notre méditation s'articule sur trois points essentiels à savoir: 1. La relativité du bonheur terrestre. Les béatitudes comme anticipation du bonheur éternel, 3 Jésus dans nos plaines.

1. LA RELATIVITÉ DU BONHEUR TERRESTRE

Le bonheur comme réussite, succès, richesses économiques, comble-t-il le désir infini qui nous habite?

Certains pensent que le bonheur consisterait dans la satisfaction effrénée aux besoins corporels. Cependant l'expérience nous enseigne que la satisfaction des plaisirs (afrodisia) demeure éphémère(epi-hemera en grec signifie ce qui dure un jour). Cette morale permissive du "Carpe diem" conduit à l'intempérance (akolasia). Cette tendance "du tout est permis" est présente dans toutes les cultures, car la corruption du coeur (curvum cor) est comme la loi de la gravité des corps, selon Simone Weil. L'arbre tombe là où il est penché. Cette morale de la maximisation des plaisirs offense la dignité humaine qui est réduite uniquement à ce qu'on boit et mange.

Nul n'ignore ses conséquence funestes de l'intempérance qui sont la dépendance (akrasia) et la chosification de l'homme et de la femme devenus dans nos jours objets de consommation et esclave de ce qui lui est inférieur.

À la fin des comptes l'homme qui vit dans la démesure (hybris) se rend compte qu'il a mesuré sa vie sur une cuillerée à café, selon la poésie de Thomas Stearns Eliot, chantée par Thomas Prufock ( I have measured out my life with coffee spoons).

Dans ce monde où tout est grimaçant, provisoire, lacunaire, rien ne comble le désir de l'homme. Les choses de ce monde peuvent donner pendant un instant des bribes, des miettes de bonheur. Seul l'Infini qui s'est fait fini, Jésus Christ notre Seigneur, comble le coeur de l'homme.



2. LES BÉATITUDES COMME ANTICIPATION DU BONHEUR ÉTERNEL

Le premier Psaume dit:"Heureux est l'homme qui n'entre pas dans les vues des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit".

Nous observons aussi une opposition entre le sort du juste et celui de l'impie. Le juste au terme de sa vie terrestre est récompensé pour ses oeuvres de justice. En vivant dans la justice, le juste vit déjà comme anticipation le bonheur du ciel car le bien fait, fait du bien au bienfaiteur avant le bénéficiaire. Le juste est symbolisé par l'arbre planté près du ruisseau qui donne de bons fruits en son temps, tandis que le méchant est comparé à la paille balayée par le vent. La perdition de l'impie est symbolisée par "le buisson sur une terre désolée, une terre salée et inhabitable".

La mesure de la béatitude n'est pas dans l'ordre de la quantité de ce qu'on possède qui peut disparaître comme la poussière que le vent disperce. Il s'agit de la plénitude de l'amour de Dieu dans le coeur des humbles, des pauvres, des doux, des justes et des miséricordieux.

3. JÉSUS DANS NOS PLAINES.

En Matthieu, Jésus prononce son discours des béatitudes sur la montagne, qui symbolise l'ascension de l'âme vers la montagne du Seigneur, tandis que chez Luc, il les proclame étant dans la plaine.

La plaine à deux sens. Selon Platon, la plaine de la vérité se trouve dans les îles des bienheureux réservées aux justes après la mort. Jésus est la véritable plaine de la Vérité, la Vérité ouverte sans horizon qui la limite. Accueillir cette Vérité, s'identifier à elle, permet cette ouverture aux "îles des bienheureux", au jour sans déclin du Paradis.

Sur le plan matériel, la plaine est le monde de la vie, le milieu plat des défis, des contradictions, de la lutte, où le juste et l'impie cohabitent.

Avec le mystère de l'incarnation, Jésus s'abaisse, quitte les hauteurs où il siège pour rejoindre nos plaines, nos lieux obscurs, afin de nous remplir de sa plénitude.

Le message est adressé directement aux disciples qui doivent vivre in primis les béatitudes afin qu'ils soient de bons ingrédiens dans la "pasta" de l'humanité.

Le disciple du Christ doit rompre l'esprit d'embourgeoisement représenté par le rat perdu dans le fromage hollandais qui empêche les autres rats de le chercher en criant au fond de fromage: "Ne me cherchez pas, car je ne suis plus de ce monde".

Les béatitudes sont l'expression de la surabondance du coeur de Dieu pour orienter notre style de vie, mieux encore l'esthétique de notre l'existence.

Le Christ réalise pleinement les béatitudes et nous invite à nous conformer à lui, pour anticiper déjà sur cette terre le bonheur qu'il nous promet, dans la maison du Père.

PRIÈRE POUR LA CONVERSION À L'ESPRIT DES BÉATITUDES.

Seigneur Jésus, libère-nous de l'esprit hautain, avide, avare, car les héritiers de ton Royaume d'amour, de joie et de paix, sont les doux, les miséricordieux, les pauvres en esprit riches de toi. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, mais murmure la loi du Seigneur jour et nuit, Amen.

Bon dimanche frères et soeurs.

Paix et joie dans le monde

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera.