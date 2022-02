Il Concorso Abbé Trèves - Tema 2022 “Spontanément Valdôtain”

Fino al 10 marzo sono aperte le iscrizioni per l'edizione 2022 del Concours Abbé Trèves, il concorso multimediale che promuove la Francofonia e la promozione del patrimonio culturale valdostano tra i giovani. Il concorso è organizzato dalla sezione valdostana de l’Union Internationale de la presse Francophone (U.P.F.), con la collaborazione del Consiglio Valle e dell’Assessorato regionale dell’Educazione, l’Università della Valle d’Aoste e il Centre d’Etudes Abbé Trèves.

Possono partecipare tutti i giovani residenti in Valle d'Aosta, dai 14 ai 29 anni, inviando un testo scritto, un video o un audio per raccontare il loro senso di appartenenza alla comunità valdostana. Il tema di questa nuova edizione del concorso, infatti, chiede ai partecipanti di impegnarsi ad approfondire la conoscenza del territorio e della sua storia attraverso un linguaggio creativo e multimediale.

I giovani che optano per il video potranno utilizzare il proprio smartphone. Possono prendere a modello i video delle passate edizioni che troveranno sul sito UPF.

Per chi preferisce la scrittura, la sua storia non deve superare i 3.000 caratteri (spazi inclusi). Infine, per i giovani che prediligono l'audio, la durata non deve superare gli 8 minuti.

La migliore realizzazione (scritto, video o audio) sarà premiata con una dotazione di 2.500,00 euro corrispondente a una formazione di alto livello o uno stage professionale (comprese le spese di viaggio e alloggio in loco) in un paese francofono scelto dal giovane premiato. Per il secondo e il terzo premio i vincitori riceveranno materiale multimediale.

Per maggiori informazioni: www.upfvda.org