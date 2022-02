Scendono i contaggiati ma ancora nuovi positivi

Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 56 nuovi positivi a fronte di 137 guariti. Il numero di contagiati scende a 2.183, di cui 4 ricoverati in terapia intensiva e 40 in altri reparti ospedalieri.

In Italia 62.231 nuovi casi e 269 decessi

Il report del ministero della Salute registra oggi 62.231 nuovi casi e 269 morti, Il tasso di positività aumenta leggermente e si attesta al 10,6%. Forte calo dei ricoveri ordinari (-514), scendono anche le terapie intensive (-42). BOLLETTINO - MAPPE. In Italia cala a 0,89 questa settimana il valore dell'indice di trasmissibilità Rt. In diminuzione anche l'incidenza: 962 casi per 100mila abitanti, rispetto a 1362 della corsa settimana. Calano i ricoveri, anche nella fascia 0-19. "La pandemia non è finita. E' probabile che questo Covid-19 rimanga con noi. Non è detto che Omicron sia l'ultima variante che vediamo".

A dirlo la direttrice dell'Ecdc Andrea Ammon. Da ieri addio alle mascherine all'aperto. Sarà ancora obbligatorio indossarla nelle situazioni di assembramento. Si tornerà anche a ballare con la riapertura delle discoteche. Intanto la Cina dà il via libera "condizionato" per l'utilizzo della pillola anti-Covid Paxlovid dell'americana Pfizer.