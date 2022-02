Il punto sulla gestione dati dell'anagrafe zootecnica regionale e nazionale

Nella seduta consiliare del 9 febbraio il gruppo Lega Vallée d'Aoste ha interpellato il governo per fare il punto sulle procedure di gestione dei flussi informativi della Banca dati nazionale e regionale dell'anagrafe zootecnica.



Il consigliere Dino Planaz sottolineando che la Banca dati nazionale (Bdn) dell'anagrafe zootecnica permette il flusso informatizzato di dati tra gli operatori zootecnici (allevatori, produttori, distributori dei mei mezzi d'identificazione animale e macellai) e gli organi di controllo ha precisato: «Gli allevatori operano direttamente, o tramite delegato, in Bdn e i dati inseriti sono consultabili da tutti i cittadini sul portale Vetinfo, rendendo controllabili e trasparenti le informazioni sulle produzioni zootecniche.



"La nostra regione - precisa Planaz - ha un'ulteriore banca dati alla quale vengono inviati gli stessi dati e questo passaggio d'informazioni genera continue anomalie bloccanti causando disordine nella registrazione delle informazioni e riflettendosi negativamente sull'operatività degli allevatori. Ci chiediamo quali siano i vantaggi ad avere una banca dati regionale, visto che i dati considerati validi ai fini dell'erogazione dei contributi sono quelli contenuti nella Bdn, e perché in caso di anomalie o errori nella trasmissione dei dati tra i vari enti la responsabilità sia in carico all'allevatore. Quali sono gli intendimenti per semplificare queste procedure?»



L'assessore all'agricoltura Davide Sapinet ha evidenziato che «la Banca dati regionale dell’anagrafe del bestiame e delle aziende di allevamento, cui sono collegati anche i sistemi informatici regionali relativi alle macellazioni e alle qualifiche sanitarie gestiti dai Servizi veterinari, è stata creata nel 1993, quindi ben prima della Banca dati nazionale, istituita nel 1999 e gestita dal Ministero della salute. I dati della banca regionale sono implementati tramite delega dagli uffici dell'Assessorato, mentre la banca dati nazionale prevede la responsabilità del detentore circa l’aggiornamento dei dati relativi alla propria azienda».



«Nel 2015 - ha proseguito - s'era deciso di provvedere al rifacimento del database regionale perché all’epoca la Bdn non risultava ancora adeguata alla gestione del sistema zootecnico regionale; tuttavia, a fronte delle numerose funzionalità introdotte nella Bdn nel corso degli anni, l'assessorato ha cercato di venire incontro alle necessità di semplificazione e nel 2021 ha intrapreso il percorso per il progressivo passaggio verso l’utilizzo esclusivo di Bdn per la gestione dei dati anagrafici. Tuttavia, dal momento che dalla banca dati regionale dipendono i programmi gestiti dai servizi veterinari, e che allo stato attuale non è loro intenzione procedere alla migrazione verso il portale Vetinfo, per eliminare la Bdr ma mantenere possibile la funzionalità dei programmi veterinari s'è reso necessario prevedere un apposito protocollo, siglato a ottobre 2021, per salvaguardare i dati storici e rendere possibile il continuo collegamento tra i vari database. La realizzazione della fase operativa e del definitivo passaggio a Bdn dovrebbe concretizzarsi nel prossimo trimestre».



«Il passo successivo - ha concluso Sapinet - sarà quello di adeguare, in collaborazione con l’Assessorato della sanità e delle associazioni del settore, la legge regionale in materia di anagrafe del bestiame, tenendo peraltro presente che tale legge disciplina anche l’identificazione del bestiame che, diversamente ad altre realtà regionali, è da sempre affidata ad Arev. Segnalo anche che fino ad oggi i tecnici dell’Ufficio zootecnico, oltre all’implementazione giornaliera dei dati in BDR, provvedono quotidianamente anche a correggere errori generati direttamente dagli allevatori che spesso omettono di notificare le movimentazioni in corretta successione (esempio demonticazione e vendita/macello) o forniscono informazioni incomplete e in ritardo, o che effettuano dichiarazioni non corrette relativamente ai codici di pascolo».



Planaz ha osservato: «Lei non ha risposto ai miei quesiti ma si è limitato a elencare una serie di cose già note. Purtroppo dire che "ci sono problemi e stiamo facendo di tutto per risolverli", non è sufficiente. Gli allevatori sono ancora alle prese con il problema della delega; per i "passaggi giornalieri" e una serie di altri dati, le anomalie create sulla Bdn sono causate perché il sistema è rigido e non si adatta alle esigenze operative dei professionisti del settore: non solo allevatori ma anche veterinari. La soluzione ai problemi che ho rappresentato e che sono il frutto delle numerose segnalazioni ricevute è una questione di buona organizzazione e necessita di un intervento risolutivo».