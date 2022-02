Confcommercio Fipe VdA: vetrine spente a San Valentino per il caro-energia

Il caro energia sta colpendo pesantemente le imprese della ristorazione, del commercio e della ricettività: “Situazione gravissima per le nostre imprese – commenta Ermanno Bonomi, presidente Ascom Aosta. Con lo spot quest'attività rimarrà spenta, abbiamo deciso di rilanciare l’iniziativa di Via Sant’Anselmo. Il 10 gennaio infatti tutte le vetrine della zona sono rimaste spente come protesta simbolica contro il caro bollette”.



L’obiettivo di Confcommercio Fipe VdA è quello di chiedere a tutti i commercianti del capoluogo valdostano di tenere spente le luci della città provocando un “black out” volontario la sera di San Valentino dalle ore 18:30 alle ore 19:00. Chi ha piacere potrà accendere una candela “simbolica” all’interno della propria vetrina che rappresenterà anche un richiamo al San Valentino come simbolo non solo di protesta ma anche di romanticismo.



“Invitiamo tutti i cittadini ad osservare com’è realmente una città totalmente buia – commenta Graziano Dominidiato Presidente Confcommercio Fipe VdA – e ci auguriamo che tale protesta pacifica e simbolica possa essere ascoltata. Il piccolo commercio non può permettersi l’ennesima crisi – conclude Dominidiato”.



Tutti i commercianti associati e non associati che desiderano partecipare all’iniziativa di Confcommercio Fipe VdA potranno passare presso i nostri uffici siti in Piazza Arco Augusto 10 (aperti dalle ore 8:00 alle ore 17:30) per ritirare le locandine da apporre alle proprie vetrine simbolo di tale protesta.