Scende curva contagi. Numerosissimi i controlli delle forze dell'ordine

Continua a frenare la curva del contagio in Valle d'Aosta. Nelle ultime 24 ore, sono stati rilevati 61 nuovi positivi al Covid-19, a fronte di 255 guariti. Il numero degli attuali contagiati scende così a 2.264, di cui 2.219 sono in isolamento domiciliare. In calo anche i ricoveri: sono 45, sette in meno di ieri. Di questi 42 sono nei reparti ordinari, mentre rimangono stabili a tre in ricoveri in terapia intensiva al Parini. A quanto si apprende, il reparto Covid allestito negli spazi della Riabilitazione medica dell'ospedale Beauregard è stato chiuso e tornerà presto ad accogliere i pazienti che necessitano di cure riabilitative.



I tamponi refertati nell'ultima giornata sono stati 1.084. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento quotidiano diffuso dall'ufficio stampa dell'amministrazione regionale, sulla base dei numeri dell'Usl della Valle d'Aosta elaborati dalla Protezione civile.

La Valle d'Aosta rimarrà in zona arancione almeno fino a lunedì 21 febbraio

Nonostante i numeri siano in netto miglioramento, l'ordinanza emessa oggi dal ministro alla Sanità Roberto Speranza non prevede il passaggio alla zona gialla per la piccola regione alpina. A quanto si apprende, l'ultimo monitoraggio sull'occupazione dei posti letto nei reparti ordinari e in terapia intensiva risale al 3 febbraio e le restrizioni devono rimanere in vigore per almeno 14 giorni.

Incontro sullo stato di applicazione delle misure anti Covid Presidente Lavevaz: “Risultati importanti da sinergia e collaborazione tra le forze dell'ordine, le istituzioni e il mondo economico”

Presidente della Regione Erik Lavevaz, nell’esercizio delle funzioni prefettizie, insieme al questore di Aosta Ivo Morelli e ai vertici locali delle forze dell’ordine ha incontrato oggi i rappresentanti degli Enti locali, delle strutture regionali e dei settori economici (in particolare turistico, alberghiero, commerciale e dei trasporti) in relazione allo stato di applicazione delle misure di prevenzione della diffusione del virus COVID-19. E’ stato il secondo incontro di questo tipo dopo quello svoltosi a inizio dicembre.

Erano anche presenti, tra gli altri, gli Assessori Luigi Bertschy, Roberto Barmasse e Luciano Caveri, il presidente del Celva Franco Manes, il sindaco di Aosta Gianni Nuti, il presidente della Chambre Valdôtaine Roberto Sapia e i vertici dell’Azienda Usl della Valle d’Aosta, il direttore generale Massimo Uberti e il direttore sanitario Guido Giardini.

"La sinergia e collaborazione tra le forze dell'ordine, le istituzioni e il mondo economico ha portato a risultati importanti nella gestione delle misure di prevenzione alla diffusione del Covid-19", ha evidenziato il Presidente della Regione Lavevaz. “L’ondata pandemica sta calando, - ha aggiunto - i dati sembrano essere incoraggianti, la situazione migliora, ma dovremo convivere con questo virus ancora per molto. Oggi facciamo tutti un passo in avanti con il venir meno dell’obbligo della mascherina all’esterno, salvo in caso di assembramento. Ma non ci dobbiamo dimenticare che le altre misure di contrasto alla pandemia rimangono invariate e dobbiamo essere consapevoli che la crisi non è passata: vogliamo avviarci verso la normalità, ma con passi fermi e sicuri”.

Nel corso della riunione di oggi sono stati anche forniti i dati riepilogativi riguardanti i controlli delle forze dell’ordine. Nel mese di dicembre sono stati effettuati 29.233 controlli, di cui 27.068 nei confronti di persone e 2.165 nei confronti di attività/esercizi. 180 le sanzioni, di cui 163 nei confronti di persone e 17 nei confronti di titolari di attività/esercizi. 4 le persone denunciate. 1 chiusura provvisoria di attività/esercizio. A gennaio i controlli sono stati 33.539, di cui 31.586 nei confronti di persone e 1.953 nei confronti di attività/esercizi. 88 le sanzioni, di cui 82 nei confronti di persone e 6 nei confronti di titolari di attività/esercizi. 3 le persone denunciate. Infine, dall’1 all’8 febbraio vi sono stati 8.291 controlli, di cui 7.815 nei confronti di persone e 476 nei confronti di attività/esercizi. 10 le sanzioni, di cui 9 nei confronti di persone e 1 nei confronti di titolari di attività/esercizi.

"Gli esiti dei controlli effettuati, sia sulle attività che sulle persone, - ha spiegato il Presidente Lavevaz - hanno evidenziato, dopo un primo periodo di assestamento, una buona risposta da parte della cittadinanza e degli operatori economici, che si sono adeguati alle nuove e più stringenti disposizioni normative dettate per il periodo. E’ un risultato di squadra, testimoniato dal fatto che sono progressivamente diminuite le infrazioni, pur a fronte di un aumento dei controlli".