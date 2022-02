I licei restano la prima scelta dei giovani valdostani, ma cresce l’interesse per gli istituti tecnici

I licei restano la prima scelta dei giovani valdostani che, in terza media, hanno indicato il percorso che vorranno seguire alle superiori; ma, in linea con i dati nazionali, cresce l'interesse per gli istituti tecnici.



La sovrintendenza agli studi e l'assessorato regionale all'Istruzione della hanno diffuso i dati sulle iscrizioni online per il prossimo anno scolastico: la scelta dei licei ha riguardato il 50% delle preiscrizioni (era il 51,1% nel 2021-2022). Gli istituti tecnici sono stati scelti dal 29,3% degli studenti (27,2% nel precedente anno scolastico), gli istituti professionali dal 13,1% (14,4%), mentre i percorsi di istruzione e formazione professionale (Iefp) dal 7,6% (7,3%). I ragazzi iscritti sono 1.217, contro i 1.189 del precedente anno. Tra questi, 609 hanno scelti i licei, 356 i tecnici, 159 i professionali, 93 i percorsi Iefp.



Tra i licei il numero maggiore d'iscrizioni si concentra allo scientifico (17,8%), con un lieve calo rispetto allo scorso anno (18,5%). Il classico passa dal 5% al 4,4%, così come il liceo delle scienze umane registra un calo di iscrizioni: dal 12,1% al 9,8%. Da segnalare, invece, un incremento al liceo linguistico, dal 9,4% al 9,9%, all'artistico, dal 4,5% al 6,4% e al musicale, dall'1,5% all'1,7%. Tra gli istituti tecnici, il settore tecnologico sale al 18% delle scelte dal 17% di un anno fa; quello economico dal 10,3% all'11,3%.



L'interesse per gli Istituti professionali cala al 13,1% rispetto al 14,4% dello scorso anno, anche se si registra un lieve aumento di iscrizioni ai corsi Iefp: alla luce dei dati evidenziati l'assessore all'Istruzione Luciano Caveri sottolinea "l'importanza di continuare a investire nelle attività di orientamento, in collaborazione con il dipartimento politiche del lavoro e della formazione, per indirizzare i giovani verso scelte consapevoli che valorizzino il percorso formativo di ogni studente e rispondano ai bisogni del territorio".