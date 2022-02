Atelier avec 40 opérateurs sur plan développement touristique

Depuis ce matin, environ 40 opérateurs du tourisme qui représentent Aoste et la Plaine sont engagés dans un atelier de confrontation poir le départ du nouveau Programme de développement touristique de la Commune d'Aoste.



Dans le théâtre de la Citadelle des jeunes d'avenue Giuseppe Garibaldi sont présents des représentants des hôteliers et des entreprises touristiques, des associations, des consortiums. Les travaux ont été ouverts par l'assesseur à l'Aménagement du territoire Loris Sartore et de l'assesseure au Tourisme Alina Sapinet.