Tutela dell’ambiente nella Costituzione, soddisfatto il comitato 'Ripartire dalle cime bianche'

"Con l'entrata in vigore immediata della riforma costituzionale, diventa davvero impossibile aggirare la normativa a tutela dell'ambiente": lo scrive in una nota il comitato 'Ripartire dalle cime bianche' che si oppone al collegamento a fune tra i comprensori del Cervino e del Monterosa Ski.



"Ne prendano atto Regione, società degli impianti a fune e lobby del cemento" aggiunge il comitato coordinato da Marcello Dondeynaz che conclude: "Si smetta di sperperare tempo prezioso e fondi pubblici per progetti infattibili che vorrebbero rovinare fragili e straordinari ecosistemi, e ci si concentri sull'ammodernamento dei numerosi impianti già esistenti e per rispondere alla crescente domanda turistica di bellezza, natura e cultura".



La Camera ha approvato in via definitiva la proposta di legge costituzionale, per il comitato l'inserimento in Costituzione della previsione per cui lo Stato "tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni" e che "l'iniziativa economica privata è libera" ma "non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno" alla "salute e all'ambiente".



Il comitato sostiene che la novità "rafforza, anzitutto, la normativa in vigore" che prevede il divieto di "realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci" nei siti Natura 2000 come il vallone di Ayas.