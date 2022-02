Le Regioni vogliono discutere con il Governo la legge sulla Montagna

Le Regioni bussano a Roma e Roma risponde. Dopo la lettera inviata dal presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, in cui si chiedeva una maggiore condivisione delle Regioni nelle stesura della legge nazionale sulla montagna, tramite l'istituzione di un tavolo politico di confronto, la ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, ha convocato un incontro con i presidenti e gli assessori delle Regioni per discutere sulla bozza del provvedimento, prima del suo passaggio in Consiglio dei Ministri.

All'incontro ha partecipato anche l'assessore all'Istruzione della Regione Valle d'Aosta Luciano Caveri, che, in qualità di coordinatore della commissione Politiche per la Montagna della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, aveva posto il problema all'attenzione della Conferenza delle Regioni. "È stato importante ottenere finalmente questo confronto politico tra il ministro Gelmini e le Regioni, sino ad ora escluse dal processo di elaborazione dell'articolato normativo, per intervenire nella fase ascendente di un disegno di legge che coinvolge settori di competenza regionale", spiega Caveri.

"Ora ci aspettiamo dal ministro - precisa- il testo del disegno di legge coordinato con quanto emerso nella riunione di e con gli emendamenti condivisi con i referenti regionali che abbiamo trasmesso come coordinamento della Politica per la montagna, per poter poi dare in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome una valutazione complessiva". E aggiunge: "Forse, se ci fossimo trovati qualche mese fa, avremmo potuto fornire già nelle prime stesure del testo l'apporto delle Regioni e lavorare congiuntamente per arrivare all'adozione di un atto di così estrema importanza per lo sviluppo dei territori montani". Durante l'incontro, l'assessore si è congratulato con la ministra per la volontà del Governo di adottare una nuova legge quadro sulla montagna, visto che quella attuale risale al 1994, e per aver eliminato, nell'ultima bozza del testo, le incongruenze segnalate dalle Regioni e aver inserito alcune delle integrazioni proposte, ma ha posto l'accento su alcuni punti, a partire dalla dotazione economica. "Le risorse finanziare destinate dalla legge di bilancio (100 milioni per il 2022 e 20 0milioni a partire dal 2023)- ha spiegato- potrebbero non essere sufficienti per affrontare in maniera organica tutte le problematiche che riguardano le zone montane e per finanziare tutte le misure previste nel testo".

Per questo, ha chiesto a Gelmini di "definire d'intesa con la Conferenza Stato Regioni quanto valgono, rispettivamente, la quota destinata agli interventi di competenza statale e la quota per gli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali" e ha ribadito "l'assoluta centralità del tema della classificazione dei comuni montani, per la quale le Regioni chiedono di inserire in legge la previsione, entro un termine temporale stabilito, di una commissione interistituzionale con il compito di aggiornare periodicamente l'elenco dei comuni". La ministra, dal canto suo, ha sottolineato la volontà di far approvare al più presto la proposta di legge, la cui principale finalità è valorizzare le specificità delle zone montane, limitarne gli squilibri economici e favorirne il ripopolamento. La logica è di sostituire i provvedimenti spot, in una logica programmatoria, da politiche mirate che raggiungano immediatamente il territorio.