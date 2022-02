“Giovani e…”, tre incontri per scoprire il volontariato nel mondo

Apertura agli altri, ed al mondo per far scoprire alle nuove generazioni le opportunità di volontariato a livello europeo ed internazionale, il Csv VdA e la Cittadella dei giovani hanno organizzato, insieme all’associazione Lunaria, tre incontri online dedicati sia a classi intere di studenti che ai ragazzi che vogliano partecipare individualmente.



“Giovani e…” – questo il nome del progetto – prenderà il via il 17 febbraio dalle 14.30 con “Diventa volontario del Corpo europeo di solidarietà - i campi di volontariato di breve periodo e di lungo periodo”.



A seguire il 3 marzo alla stessa ora si parlerà di “Erasmus+ - un’opportunità di mobilità giovanile con scambi e training europei” (iscrizioni qui), mentre si chiuderà il 17 marzo con i “Workcamps - esperienze di volontariato internazionale per l'estate 2022”. Per ulteriori informazioni scrivere a promozione@csv.vda.it o info@cittadelladeigiovani.it